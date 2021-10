Dalla Spagna – Sì al Milan a gennaio: colpo low-cost

Il Milan è molto vicino al colpo di metà stagione. Può arrivare dalla Liga il rinforzo giusto per il proprio centrocampo.

Mancano ancora molte settimane all’apertura del mercato di riparazione. Eppure continuano a circolare voci e rumors riguardanti eventuali movimenti che si effettueranno a gennaio 2022.

Il Milan presumibilmente è uno dei club che potrebbe muoversi nella sessione invernale. Un paio di reparti andranno ritoccati per diverse esigenze. Il centrocampo ad esempio, dove con la partenza di Kessie e Bennacer per la Coppa d’Africa i rossoneri avranno una doppia mancanza eccellente per circa un mese.

Ma anche sulla trequarti potrebbe cambiare qualcosa. Brahim Diaz non ha un sostituto vero e proprio, visto che Junior Messias è ancora ai box e finora non ha dato alcun segnale in stagione. Ed in Spagna si continua a parlare di un possibile approdo di lusso a Milanello.

Leggi anche:

Isco ha detto sì al Milan: i costi dell’operazione

Il portale Todofichajes.com, sempre molto informato sulle vicende di mercato internazionale, ha aggiornato la situazione su un obiettivo del Milan. I rossoneri sarebbero a lavoro ancora per il fantasista Isco, in uscita dal Real Madrid.

Isco non rientra nei piani di Carlo Ancelotti, inoltre è in scadenza contrattuale a giugno 2022. Vale a dire che potrà già accordarsi con qualsiasi altro club a costo zero nei prossimi mesi. Ma il Milan vuole bruciare i tempi ed averlo con sé già da gennaio prossimo. Per questo motivo si starebbe preparando un’offerta formale.

Sulle tracce di Isco, sempre secondo i media spagnoli, ci sarebbero anche società del calibro di Everton e Siviglia. Ma il Milan appare in pole, pronto ad offrire una cifra simbolica al Real per acquistarlo da subito.

Il classe ’92 avrebbe anche già dato l’ok al trasferimento. Isco sa bene che la sua storia madrilena è vicina al capolinea e la destinazione Serie A lo aggrada particolarmente. Con una proposta da 3-4 milioni di euro per il cartellino, il Milan dovrebbe avere il via libera anche da parte di Ancelotti, che ha utilizzato il malagueño col contagocce.