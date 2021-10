Bologna-Milan, probabili formazioni: staffetta nell’attacco rossonero

Le probabili formazioni di Mihajlovic e Pioli per Bologna-Milan.

La squadra rossonera vuole dimenticare e riscattarsi dopo la sconfitta bruciante subita contro il Porto in Champions League. Fondamentale voltare pagina e proseguire la striscia vincente in campionato.

In attesa dello scontro diretto Roma-Napoli, il Milan si può portare in testa alla classifica della Serie A. E, a proposito di scontri diretti, c’è anche un Inter-Juventus che può consentire ai ragazzi di Stefano Pioli di allungare su almeno una delle due rivali per le prime posizioni. Con i 3 punti si può sfruttare al meglio questa giornata di campionato che, in teoria, è favorevole.

Serie A, probabili formazioni Bologna-Milan

Pioli per Bologna-Milan dovrà rinunciare a ben nove elementi: Maignan, Theo Hernandez, Kessie, Florenzi, Messias, Brahim Diaz, Rebic, Pellegri e Plizzari. Confermerà comunque il collaudato modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu a difendere la porta. In difesa ci saranno Calabria, Kjaer, Tomori e Ballo-Touré. Salvo sorprese, Romagnoli partirà dalla panchina. A centrocampo Bennacer e Tonali, con Bakayoko che potrebbe subentrare nella ripresa per mettere altri minuti nelle gambe.

Per il ruolo di esterno destro offensivo, Castillejo sembra in vantaggio su Saelemaekers. Il resto del reparto sarà completato da Krunic e Rafael Leao. Il centravanti potrebbe essere Ibrahimovic, in ballottaggio con Giroud. Possibile staffetta tra i due allo stadio Renato Dall’Ara, anche perché lo svedese non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.

Mihajlovic dovrebbe schierare il Bologna con il modulo 3-4-2-1. Davanti a Skorupski il terzetto difensivo Soumaoro, Medel, Theate. A centrocampo sulle fasce De Silvestri e Hickey, mentre gli interni dovrebbero essere Svanberg e Dominguez (ballottaggio con Binks). Sulla trequarti Soriano e Barrow a supporto dell’unica punta Arnautovic.

SERIE A, BOLOGNA-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez (Binks), Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Castillejo (Saelemaekers), Krunic, Rafael Leao; Ibrahimovic (Giroud).