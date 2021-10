Milan, che occasione a Bologna: bisogna approfittare degli scontri diretti

Questa sera il Milan di Stefano Pioli sarà di scena al Dall’Ara di Bologna. Con una vittoria rossoneri primi in classifica almeno per una notte

Serata di fondamentale importanza quella di stasera per il Milan. Una vittoria sarebbe importante non solo per i tre punti: in palio c’è qualcosa in più: Ibra e compagni lo sanno.

Una cosa è certa: non sarà semplice. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è da sempre una squadra insidiosa soprattutto in casa al Dall’Ara. Servirà la massima concentrazione da parte di tutti per portare a casa il bottino pieno. Milan in difficoltà dal punto di vista degli uomini a disposizione ma non è tempo di alibi: bisogna riscattarsi dopo la sconfitta di Oporto in Champions League.

Bologna-Milan, Pioli vuole festeggiare le 100 panchine rossonere

Una gara da vincere non solo per i tre punti: in ballo c’è qualcosa in più. Innanzitutto quella di questa sera sarà la centesima gara sulla panchina del Milan per mister Stefano Pioli. Un traguardo importante e che va festeggiato a dovere da tutta la società.

Il nono turno di campionato, inoltre, prevede diversi scontri diretti al vertice: tra tutti spiccano Roma-Napoli e Inter-Juventus. Per questo la gara di stasera diventa doppiamente importante. Con un risultato positivo i rossoneri sarebbero primi almeno per una notte. Domani si tiferà per la Roma di Mourinho contro il Napoli, mentre di sicuro una tra Inter e Juve perderà punti. “Non guardiamo la classifica e le altre partite, pensiamo solo a noi stessi”, ha detto ieri in conferenza Pioli. Ma non sappiamo quanto crederci effettivamente…