Giudice Sportivo, multa al Milan: la decisione

Il Giudice Sportivo ha sanzionato il club AC Milan per un comportamento scorretto della sua tifoseria durante la gara di ieri sera contro il Bologna

Il Milan è tornato a casa da Bologna con i 3 punti ma anche con una multa da pagare. Sono state infatti appena pubblicate le decisioni del Giudice Sporitvo per le gare dell’anticipo della nona giornata di Serie A. Ebbene, il club AC Milan è stato sanzionato per un cattivo comportamento dei suoi tifosi.

In particolare, è stata stabilita un ammenda di 5 mila euro per il club rossonero a causa del lancio di petardi e bengala da parte della tifoseria milanista presente ieri sera allo Stadio Dall’Ara. I fuochi sono stati lanciati all’interno del recinto di gioco. Anche il Bologna è stato sanzionato per lo stesso motivo. Per il club emiliano, il Giudice Sportivo ha stabilito un’ammenda da 3 mila euro.

Per quanto riguarda i calciatori rossoblù espulsi durante la gara, il Giudice Sportivo ha stabilito una sola giornata di squalifica sia per Soumaoro che per Soriano.