Milan, a Bologna eguagliato un record: il dato

Il Milan di Pioli continua a vincere in campionato: raggiunto un altro record.

A Bologna non è stato affatto facile, ma i rossoneri sono riusciti a conquistare altri 3 punti preziosi. Adesso sono in testa alla classifica della Serie A, in attesa di Roma-Napoli.

Il Milan con il successo allo stadio Renato Dall’Ara eguaglia un record che durava dalla stagione 1954/1955. Era da allora che non vinceva otto delle prime nove partite in campionato. Sicuramente questo dato statistico fa piacere a Pioli e ai suoi giocatori, che martedì proveranno a vincere anche il nono match contro il Torino.

Magari soffrendo meno che a Bologna. Dopo un primo tempo chiuso col doppio vantaggio e un uomo in più, nella ripresa il Diavolo ha avuto un blackout e si è fatto rimontare i due gol. Anche quando la squadra di Sinisa Mihajlovic è rimasta in nove, i rossoneri hanno un po’ faticato e devono ringraziare Ismael Bennacer per aver trovato la bellissima rete del nuovo vantaggio. Poi ci ha pensato Zlatan Ibrahimovic a firmare il 2-4 definitivo.