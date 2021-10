Theo Hernandez negativo al Covid: il comunicato del Milan

Theo Hernandez non è più positivo al Covid-19: il Milan recupera un giocatore molto importante.

In vista dei prossimi impegni in calendario, Stefano Pioli potrà contare anche su Theo Hernandez. Oggi arriva la notizia della negatività al coronavirus. Il giocatore dovrebbe essere a disposizione per Milan-Torino.

Il club rossonero ha emesso un comunicato ufficiale per annunciare che il terzino francese non è più positivo al Covid-19:

“AC Milan comunica che Theo Hernández è risultato negativo al Covid-19”.

I tifosi milanisti, così come mister Pioli, tirano un sospiro di sollievo. Il rientro dell’ex Real Madrid è molto importante. La sua assenza nelle recenti partite si è sentita. Fodé Ballo-Touré ha cercato di sostituirlo al meglio, però non sta ancora dimostrando di poterlo fare efficacemente. L’ex Monaco deve dare di più.

Adesso il Milan attende che anche Brahim Diaz si negativizzi. Domani il fantasista spagnolo dovrebbe sottoporsi a un test PCR per capire se è guarito o meno dal coronavirus. Anche dovesse risultare negativo, difficilmente verrebbe convocato per la sfida di martedì contro il Torino. Più probabile un rientro per il big match contro la Roma in programma per domenica 31 ottobre. Anche il suo ritorno sarà fondamentale per il Diavolo. Pioli non ha un vero sostituto a disposizione, considerando pure che Junior Messias è infortunato.