Nuovo San Siro, in settimana incontro tra Milan, Inter e Comune

Arrivano conferme sul prossimo passaggio in chiave nuovo stadio di Milan e Inter. I dialoghi riprenderanno in settimana.

Dopo la larga e prevista vittoria alle elezioni comunali, il sindaco Giuseppe Sala è chiamato a rispondere ad una delle questioni più chiacchierate degli ultimi tempi a Milano: il nuovo stadio cittadino.

Il progetto lanciato da Milan e Inter di progettare e costruire un impianto nuovo di zecca è ancora in piedi. Anche se ha subito dei rallentamenti, dovuti anche alle suddette tempistiche per le elezioni comunali. Ma la riconferma di Sala è un buon segnale per la ripartenza dei dialoghi.

Difatti, come scrive il portale Calcioefinanza.it, già in settimana è previsto un incontro formale in Comune, alla presenza del sindaco e dei rappresentanti di Milan e Inter. L’intenzione è quella di riprendere il discorso stadio e di evitare nuovi stop burocratici. Inoltre i due club si aspettano l’appoggio di Sala, che possa contrastare l’opposizione del partito dei Verdi che si è detto contrario alla realizzazione del ‘Nuovo San Siro‘.

Nei piani di rossoneri e nerazzurri c’è l’ottenimento dell’ok definitivo al progetto stadio entro fine 2021. Così che si possa scegliere successivamente quale tra il progetto Popoulus e quello Sportium avrà vinto il bando per la realizzazione architettonica dell’impianto. Come detto dal presidente milanista Paolo Scaroni, l’ambizione è quella di lavorare concretamente per la costruzione già dal 2022.