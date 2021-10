Nuovo stadio, Milan e Inter incontrano Sala: il comunicato ufficiale

Milan e Inter oggi hanno incontrato il Comune di Milano per discutere del progetto stadio.

Oltre alle vicende sportive, i club milanesi sono molto attivi su un altro fronte decisivo per il loro futuro: il nuovo stadio. Era atteso ed è avvenuto il summit con l’amministrazione comunale.

Come riferito da un comunicato ufficiale, il sindaco Sala stamane ha incontrato i rappresentanti di Milan e Inter a Palazzo Marino. L’amministrazione comunale comprende l’esigenza delle squadre di dotarsi di un nuovo impianto sportivo che permetta loro di tornare a competere ai più alti livelli internazionali. Per questo, intende favorire tale percorso.

Allo stesso tempo, Sala ha chiarito che serve individuare la giusta soluzione che permetta di coniugare al meglio la sostenibilità ambientale del nuovo lavoro urbanistico con l’investimento dei club. La nota ufficiale termina così: «Le parti si rivedranno a brevissimo per affrontare tecnicamente la questione».

Si evince che il summit di oggi è servito per riaprire il dossier stadio dopo il periodo di standby dovuto alle elezioni comunali. Per Milan e Inter era importante capire se l’orientamento del sindaco e della sua amministrazione fosse cambiato sull’argomento. C’è la volontà di andare avanti, però ci sono aspetti da discutere. Ora serviranno altri incontri per approfondire i dettagli tecnici del progetto.

L’agenzia ANSA riferisce che oggi a parlare con Sala c’erano Paolo Scaroni (presidente del Milan), Alessandro Antonello (amministratore delegato dell’Inter) e anche Giorgio Furlani del fondo Elliott.