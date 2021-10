Ballo-Touré non convocato per Milan-Torino: il motivo

Nella lista dei convocati di Pioli per Milan-Torino non c’è Ballo-Touré.

Stefano Pioli dovrà fare a meno di Fodé Ballo-Touré per la partita di stasera a San Siro. Il terzino ex Monaco salterà Milan-Torino. In compenso torna Theo Hernandez, però nei piani del mister non dovrebbe partire titolare.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanLive.it, Ballo-Touré è assente dalla lista dei convocati a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra provocato dall’intervento di Roberto Soriano in Bologna-Milan.

Il 24enne franco-senegalese era apparso subito molto dolorante per il duro fallo dell’avversario e adesso non è a disposizione di Pioli. Non sono ancora chiari i tempi di recupero. Il Milan spera di riavere Ballo-Touré a disposizione al più presto. Pur non essendo un titolare, si tratta comunque di un’alternativa che serve sulla fascia sinistra in caso di problemi a Theo Hernandez.

Fondamentale per l’allenatore disporre di tutto l’organico, cosa che purtroppo non sta succedendo e non sappiamo quando sarà possibile nuovamente. Forse nel 2022, visto che Mike Maignan dovrebbe rientrare a gennaio. La cosa certa è che il Milan è veramente molto sfortunato a livello di infortuni.