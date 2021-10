Giroud: “Tre punti fondamentali. Farò di tutto per segnare anche in trasferta”

Le parole di Giroud ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Torino, l’attaccante francese ha deciso il match con un gol nel primo tempo

Ancora un gol a San Siro, ancora Giroud decisivo. L’attaccante ex Chelsea, con il gol nel primo tempo al quarto d’ora, ha deciso la partita di questa sera contro il Torino. Un gol importante perché regala al Milan tre punti pesantissimi.

Intervistato da DAZN al termine di Milan–Torino, l’uomo decisivo Olivier Giroud ha così commentato il match: “Abbiamo giocato una buona partita, il Torino è forte, è aggressivo nei contrasti, ne ho fatti tanti con Bremer, è un grande difensore. Sono felice perché abbiamo fatto bene fin dall’inizio, il Torino non ha creato tante occasioni da gol, siamo stati solidi in difesa. Abbiamo conquistato tre punti e non era facile. Stiamo giocando ogni tre giorni e questo non è facile dal punto di vista fisico“.

Sullo spirito di sacrificio della squadra nonostante le assenze: “E’ una cosa che mi piace tanto della nostra squadra. Quando giochiamo in casa vogliamo dare felicità ai tifosi con energia, aggressività. Magari qualche volta possiamo fare un po’ meglio, ma la cosa più importante sono i tre punti perché il Torino è una squadra forte e difficile da affrontare“. Giroud ha segnato solo in casa finora: “Voglio fare ancora un regalo ai tifosi… La prossima volta farò di tutto per segnare anche in trasferta“.