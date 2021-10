Milan-Torino, i convocati di Pioli: Theo c’è, Diaz e Ballo-Touré out

Ufficiale la lista dei giocatori convocati da Pioli per Milan-Torino di stasera.

Archiviata la partita vinta contro il Bologna, la squadra rossonera punta a conquistare altri 3 punti oggi contro il Torino. A San Siro un altro match che può nascondere delle insidie. I ragazzi di Ivan Juric possono creare problemi.

Stefano Pioli ritrova Franck Kessie e Theo Hernandez per questa sfida. Presente pure Pietro Pellegri. Non c’è Brahim Diaz, che oggi ha avuto finalmente il tampone negativo al Covid-19. Out anche Fodé Ballo-Touré, che probabilmente risente del colpo subito da Roberto Soriano in Bologna-Milan. Mancano pure Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Junior Messias, Samuel Castillejo, Ante Rebic e Alessandro Plizzari.

Di seguito la lista ufficiale dei convocati di mister Pioli per Milan-Torino.

PORTIERI

Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.