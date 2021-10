Milan-Torino, out Ballo-Touré: niente Theo, Pioli sceglie un’altra soluzione

Le ultime di formazione secondo la redazione di Sky. Cambio forzato per Pioli rispetto ai suoi piani iniziali.

Mancano sempre meno ore al match della decima giornata di campionato. Il Milan stasera ospiterà il Torino a San Siro, nell’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A.

La redazione di Sky Sport ha dato gli ultimissimi aggiornamenti sulle formazioni del match delle ore 20:45. Il Milan presenterà una formazione leggermente diversa da quella vista contro il Bologna, anche visti i forfait dell’ultima ora.

Dopo l’ufficialità della lista convocati sono cambiati dunque alcuni dettagli. Il Milan non avrà a disposizione il terzino francese Fodé Ballo-Touré, fermatosi per un problema alla caviglia che lo ha messo k.o. almeno per stasera.

Leggi anche:

Theo ancora non pronto: gioca Kalulu

Chi si aspetta dunque il rientro da titolare di Theo Hernandez come terzino sinistro, potrebbe non essere accontentato. Il laterale, che da pochi giorni è tornato a disposizione post-contagio al Covid, non è ancora al top della forma.

A sostituire Ballo-Touré dovrebbe essere dunque dal 1′ minuto Pierre Kalulu. L’altro terzino francese a disposizione di Pioli è stato inserito da Sky come novità dell’undici titolare rossonero contro il Torino. Le ultime news lo danno schierato proprio sulla corsia mancina, ma non è da escludere che sia Calabria a scalare a sinistra con Kalulu più a suo agio a destra.

Per il resto formazione di base confermata. Kjaer riposerà e lascerà spazio a Romagnoli. Kessie torna titolare ed affiancherà Tonali in linea mediana. Infine confermato Krunic sulla trequarti alle spalle di Giroud, il quale avrebbe vinto il ballottaggio odierna con Ibrahimovic, pronto ad entrare in campo in corso d’opera.