Milan, UFFICIALE: Kjaer rinnova fino al 2024!

E’ arrivata l’ufficialità. Kjaer ha rinnovato con il Milan fino al 2024. Il club rossonero lo ha comunicato sul proprio sito ufficiale: “AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Simon Thorup Kjær fino al 30 giugno 2024. Simon, professionista esemplare in campo e fuori, capitano della Danimarca e inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2021, è arrivato in rossonero nel gennaio 2020, debuttando nella sfida di Coppa Italia contro la SPAL. Dopo 66 presenze e 1 gol, realizzato a Old Trafford contro il Manchester United, Kjær e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino”.

Queste le parole del difensore ai canali ufficiali del club: “Ciao a tutti. Sono molto orgoglioso di essere qua fino al 204. Il mio sogno è che prima di andarmene da qua vinciamo qualcosa. Io posso promettere che darò il massimo, sia da parte mia che della squadra”.