Primavera, Milan-Brescia 2-1: i rossoneri avanzano in Coppa Italia

Il Milan Primavera di Giunti vince in rimonta contro il Brescia e accede agli ottavi di finale della Coppa Italia. Decisivi i gol di Bright e El Hilali

Prosegue l’avventura in Coppa Italia del Milan Primavera. La squadra di Federico Giunti si è imposta contro il Brescia, in un match valevole per i sedicesimi di finale della competizione.

A passare in vantaggio sono state le Rondinelle. Nella ripresa i rossoneri, scesi in campo, con un importante turnover, hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Bright e di El Hilali, che ha ribadito in porta un rigore respinto da Sonzogni, fissando il risultato sul 2 a 1. Ora testa alla Fiorentina, avversario di domenica, ma anche agli ottavi di finale di Coppa Italia.