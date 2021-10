Milan, il dato che fa sorridere: rossoneri meglio anche del Liverpool

La statistica che impressiona: nessuno al mondo come il Milan. Un dato che fa piacere alla squadra di Stefano Pioli e a tutto l’ambiente

E’ sicuramente un momento magico per il Milan, quantomeno in campionato. La squadra di Pioli è prima in classifica in Serie A e ha intenzione di rimanerci a lungo.

Le cose sono un po’ diverse in Champions League, ma un girone di ferro e giocatori non proprio al massimo dal punto di vista dell’esperienza europea non hanno sicuramente aiutato. C’è però ancora una speranza, se il Milan dovesse battere il Porto nella prossima settimana.

Milan meglio di tutti: il dato riportato dalla Gazzetta

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan ha fatto meglio di tutte le squadre mondiali nelle ultime 15 partite domestiche. Sono arrivate infatti 13 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Meglio addirittura del Napoli e del Liverpool, solo quinto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport)

Questa statistica conta poco dal punto di vista pratico, ma fa capire molto bene quanto la squadra di Stefano Pioli sia migliorata in queste ultime stagioni e sia tornata al vertice del campionato d’italiano. Manca ora solo il salto di qualità in Europa.