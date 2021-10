Il Milan entra nel mondo Fan Token: siglata la partnership con Socios

Il lancio avverrà tra due giorni, il prossimo 31 ottobre. A comunicarlo è stata proprio l’azienda Socios.com sui propri canali social ufficiali

Non solo il calcio giocato: il Milan, in particolare dall’arrivo della nuova dirigenza, è sempre impegnato ad espandersi nel mondo anche attraverso il digitale.

L’accordo siglato tra Milan e Socios.com è stato ufficializzato su Twitter con un simpatico video postato, in cui viene chiesto agli utenti quale fosse, secondo loro, il prossimo club ad unirsi al Fan Token. Dopo attimi di suspance, ecco apparire il magico stemma rossonero.

Cos’è Fan Token e quali club hanno già aderito all’iniziativa

Per prima cosa c’è da dire che il Milan è solo l’ultima di diverse società accordatesi con Socios. Tra le tante, anche l’Inter ha infatti sulla propria divisa lo sponsor di Fan Token. Il Non-fungible Token si riferisce a dei certificati di autenticità digitali che hanno iniziato a svilupparsi nel mondo dell’arte ed ora si stanno espandendo anche nel calcio.

In questo modo i tanti collezionisti sparsi in tutto il globo spostano la loro attenzione anche nel mondo dei social e del digitale. Il lancio definitivo dell’operazione sarà effettuato il 31 ottobre, e l’NFT sarà disponibile solamente per coloro che sono in possesso del Fan Token del Milan.