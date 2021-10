AC Milan presenta “From Milan to Many: Watch Parties”

Il Milan presenta l’iniziativa “From Milan to Many: Watch Parties” per rafforzare il proprio brand nel mondo e azzerare le distanze fra i tifosi rossoneri.

Sul proprio sito ufficiale il club rossonero presenta la nuova iniziativa dedicata ai tifosi milanisti nel mondo.

AC Milan è lieto di annunciare “From Milan to Many: Watch Parties”, un nuovo format di evento ideato per la tifoseria internazionale del Milan. Il Club stesso si prenderà cura di organizzare di momenti di socializzazione in tutto il mondo per permettere ai tifosi rossoneri di seguire le partite in location esclusive, insieme ad una leggenda del Milan. Il progetto partirà ufficialmente la prossima settimana con due eventi che avranno luogo a Expo Dubai 2020 e al The Club 40/40 di JAY-Z a New York City, in programma rispettivamente il 3 e il 7 novembre.

Per quanto riguarda l’evento a Dubai, il Milan ospiterà un “watch party” al Garden on 1 Sports Lounge di Expo 2020. L’ingresso sarà totalmente gratuito per i possessori di un valido biglietto per Expo 2020 Dubai. Il Club sarà rappresentato da Daniele Massaro, che per l’occasione porterà con sé il trofeo della Champions League vinto dal Milan contro il Barcellona nella stagione 19993-94. In occasione invece dell’attessissomo derby di Milan, Milan e ROC Nation hanno attivato una collaborazione con l’AC Milan Club New York City per la trasmissione della partita presso l’esclusivo Club 40/40 di JAY-Z.

Il format si pone l’obiettivo di azzerare le distanze e rappresenta un nuovo strumento di fan engagement che rafforzerà ulteriormente il brand AC Milan. L’iniziativa si inserisce in un contesto di graduale ripartenza e riapertura a seguito delle restrizioni per il Covid-19 e mira a confermare l’internazionalità di questo brand, come dimostrato dalle numerose partnership siglate negli ultimi due anni.