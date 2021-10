Sportmediaset | Roma-Milan, ballottaggio in avanti: Pioli ha deciso

Le ultime novità di formazione in casa rossonera in vista di Roma-Milan, big match del campionato di Serie A dell’undicesima giornata

Inizia a prendere forma la formazione del Milan che scenderà in campo dal primo minuto nel match dell’Olimpico contro la Roma. Ancora qualche dubbio, però, per Stefano Pioli.

Si tratta della prima di tre partite in una settimana che diventa già quasi decisiva per le sorti della stagione. Subito dopo la Roma, infatti, ci sarà la sfida al Porto in Champions League e successivamente spazio al Derby di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Leggi anche:

Ibrahimovic o Giroud? La decisione di Pioli

Per quanto riguarda la formazione rossonera, solito ballottaggio lì davanti tra Ibrahimovic e Giroud. Dopo aver dovuto fare a meno di loro nelle prime gare di questa stagione, adesso Pioli ha l’imbarazzo della scelta: sicuramente meglio così rispetto a non averli proprio a disposizione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna Sportmediaset, dovrebbe essere lo svedese a partire titolare domenica sera. Giroud potrebbe entrare a gara in corso e giocare dal primo minuto in settimana nella fondamentale sfida in settimana contro il Porto.

Allenatore del Milan che dovrebbe affidarsi anche a Theo Hernandez e al rientrante Brahim Diaz, che si gioca il posto con Krunic. Solo Rebic indisponibile nel reparto offensivo (Messias e Florenzi a parte), mentre in difesa spazio a Kjaer al fianco di Tomori.