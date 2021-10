Nuovo stadio, Sala: “Ho incontrato Milan e Inter. Via libera alla Giunta”

Le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala in merito al nuovo stadio voluto fortemente da Milan ed Inter.

Questa mattina in Comune a Milano è andato in scena un altro incontro importante. Ovviamente si è discusso della realizzazione del nuovo stadio di calcio voluto fortemente da Milan e Inter in comune accordo.

Un meeting proficuo e positivo, come rivelato da Giuseppe Sala stesso. Il sindaco di Milano su Instagram ha pubblicato il resoconto di tale incontro mattutino, alla presenza dei rappresentanti dei due club cittadini.

Il sindaco ha fatto sapere che Milan e Inter hanno dato l’ok alle condizioni poste dalla Giunta comunale prima del via libera ufficiale per la costruzione dello stadio. Un passo in avanti fondamentale e che avvicina la fine dell’iter burocratico.

Leggi anche:

Sala: “Milan e Inter concordi con le tre richieste del Comune”

Nel post pubblicato poco fa, Sala ha spiegato quali fossero i tre punti sottoposti ai club calcistici, come compromesso per dare il via libera al progetto del ‘Nuovo San Siro‘.

Il primo è il rispetto assoluto di linee e volumi già stabiliti nel primo progetto di fattibilità, per evitare allargamenti ulteriori della cementificazione e delle spese comunali.

Il secondo punto riguarda la parte “green” del progetto: la riconversione dell’area di San Siro per sport ed enterteinment dovrà essere effettuata in un contesto verde. Inoltre Sala ha precisato che, a prescindere dai tempi di realizzazione, la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026 verrà fatta nel vecchio San Siro.

Infine il terzo punto richiede di evitare cambiamenti e deroghe sulle concessioni dei diritti volumetrici per sviluppi urbanistici rispetto a quanto già concordato nel PGT vigente. Sala ha confermato che Milan e Inter si sono dette d’accordo nel rispettare tali richieste. Ora non resta altro che portare avanti il progetto senza intoppi.