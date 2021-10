ML – Roma-Milan, conferenza stampa Pioli alle 14:00

Ascolteremo domani alle ore 14 le parole in conferenza stampa del mister rossonero Stefano Pioli, alla vigilia del big match tra Roma e Milan

Roma-Milan è sicuramente il big match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano a questa partita da primi in classifica e senza sconfitte.

Ma la concentrazione deve rimanere altissima. Ibra e company affronteranno i giallorossi di Mourinho che non arrivano alla sfida nelle migliori condizioni mentali, anche se nell’ultimo turno è arrivata una vittoria di misura sul campo del Cagliari di Walter Mazzarri.

Pioli risponde domani alle 14 alle domande dei giornalisti

Tempo di conferenza stampa per mister Stefano Pioli, la solita nel giorno antecedente al match. Il tecnico parlerà domani alle 14. Un trittico di gare da vivere senza fiato attende i rossoneri: Roma, Porto in Champions League e il derby contro l’Inter. Tutto in una settimana, tutto in sette giorni.

Capiremo la probabile formazione, chi sarà della partita e di chi invece il tecnico emiliano dovrà fare a meno a causa dei noti problemi fisici. Ci sono ancora dei dubbi, per esempio, sulla convocazione di Alessio Romagnoli. Di sicuro non ci sarà Ante Rebic, oltre ai soliti noti Junior Messias e Alessandro Florenzi.