Kjaer: “Attrezzati per lo Scudetto. Voglio restare al Milan per sempre”

Le parole di Simon Kjaer, difensore titolare del Milan, in vista del big match di domani sera contro la Roma.

Il difensore danese Simon Kjaer è intervenuto poco fa, rispondendo alle domande della redazione di Sportmediaset. Il classe ’89 sarà molto probabilmente titolare domani nel big match contro la Roma all’Olimpico.

Kjaer non ha dubbi sull’obiettivo principale del Milan: “Senza dubbio crediamo allo Scudetto. Se non hai sogni ed ambizioni forti non puoi andare avanti. Il Milan è migliore dell’anno scorso, siamo una squadra più consapevole e completa”.

L’ormai noto gesto salva-vita per Christian Eriksen: “Non mi sento di essere un eroe, di avergli salvato la vita. Ho agito come tutti i miei compagni per il suo bene. L’importante è solo che Christian stia bene e viva la sua vita al meglio”.

L’emozione per il rinnovo col Milan: “Molto bello e importante per me prolungare con il Milan. E’ la società con cui voglio giocare fino alla fine della mia carriera. Qui posso fare ciò che credo, lavorare e giocare per migliorarmi sempre. Quando non crederò più in questa cosa, dovrò smettere di giocare”.