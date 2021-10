DAZN – Roma-Milan, ululati razzisti a Kessie

Ululati razzisti al rossonero durante Roma-Milan. Poi i fischi a coprire tutto, ma il giornalista Pardo ha confermato tutto

Finale caldissimo quello tra Roma e Milan. Dopo l’espulsione di Theo Hernandez, il match ha completamente cambiato volto e i rossoneri hanno cominciato a soffrire e a dover lottare su ogni pallone. Su un particolare duello, Franck Kessie ha commesso un fallo pur di mantenere palla.

Maresca lo ha subito ammonito, e dagli spalti sono partiti degli ululati razzisti nei confronti del centrocampista ivoriano. A riportare il fatto è stato lo stesso Pierluigi Pardo, telecronista DAZN della gara. Pardo ha sottolineato l’episodio, e ha aggiunto che i vari “bu” a Kessie sono stati poi confusi e nascosti dai tanti fischi di altri tifosi giallorossi sempre all’ivoriano.

Si attendono conferme ufficiali dalla questione. Ma se così fosse, le autorità competenti dovranno subito prendere provvedimenti come già accaduto in questo inizio di stagione in altre gare di Serie A.