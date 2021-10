Primavera, Milan-Fiorentina 0-1: Corradini stende i rossoneri

Milan Primavera sconfitto in casa dalla Fiorentina: KO che brucia per la formazione di Giunti. Adesso c’è il Porto da affrontare in Youth League. Necessaria una svolta.

Il campionato del Milan Primavera non decolla. Oggi presso il centro sportivo Vismara è arrivata una sconfitta per 0-1 contro la Fiorentina. A deciderà è stato un calcio di rigore realizzato da Corradini.

Dopo la vittoria contro il Lecce, i giovani rossoneri dovevano dare continuità e fare altri 3 punti, ma non ce l’hanno fatta. La partita contro la squadra viola non è stata particolarmente entusiasmante. Le occasioni per fare gol il Milan le ha avute, però non riuscito a finalizzare a dovere. Sicuramente il KO di oggi brucia parecchio.

Per la formazione di Federico Giunti si tratta della quarta sconfitta in sette giornate del campionato Primavera 1. Solo 5 i punti conquistati finora. Necessaria una svolta. Il prossimo impegno sarà quello di mercoledì pomeriggio, sempre in casa, contro il Porto. Un buon risultato in Youth League potrebbe essere importante anche in vista del successivo match contro il Verona.