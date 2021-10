Roma-Milan, i convocati di Pioli: rientra Diaz, ancora out Rebic

Ufficializzata poco fa la lista dei calciatori rossoneri convocati per la gara di questa sera contro la Roma all’Olimpico.

Questa sera l’11.a giornata di Serie A regala un big match notturno di grande spessore. La Roma ospita il capolista Milan, in un duello che sicuramente farà emozionare.

Poco fa il Milan ha ufficializzato la lista dei convocati per la trasferta capitolina. Nessuna grossa sorpresa per mister Stefano Pioli, che come già annunciato dovrà ancora fare a meno di Ante Rebic, dolorante alla caviglia. Restano a casa anche i lungodegenti Maignan, Florenzi, Messias e Castillejo. C’è invece Ballo-Touré, che ha smaltito la botta subita contro il Torino.

Il rientro più importante tra i convocati rossoneri è quello di Brahim Diaz, guarito dal Covid-19 e dunque pronto a tornare in campo fin dal primo minuto. Sorprende invece il forfait di Pietro Pellegri, sempre più lontano dall’essere considerato un elemento utile per il gioco del Milan.

La lista dei convocati per Roma-Milan:

PORTIERI

Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini.