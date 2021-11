Khaby Lame, nuovo video: “Squid Game” con… Ibrahimovic! – VIDEO

Il nuovo video di Khaby Lame, noto influencer e tiktoker, che fa la parodia della serie coreana Squid Game con un ospite d’eccezione.

Il fenomeno televisivo del momento è sicuramente la serie sudcoreana Squid Game, che sta conquistando mezzo mondo. Questo prodotto asiatico, fruibile su Netflix, è già chiacchieratissimo da settimane.

In molti hanno già utilizzato il plot della serie come nuova base per parodie o meme da esporre sul web. L’ultimo a farlo è stato l’influencer Khaby Lame, noto tiktoker che sta avendo un successo spropositato per i suoi video ironici e divertenti.

Nell’ultima creazione di Khaby spunta la presenza di un certo Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti del Milan ha partecipato alla parodia di Squid Game interpretando il ruolo di una delle guardie del particolare gioco alla sopravvivenza.

Il suddetto video mostra Khaby impegnato a superare con una certa facilità una delle prove mozzafiato a cui sono costretti i concorrenti del mortale gioco in Corea del Sud. Ma quando il più sembra fatto spunta il solito maestoso Ibra, che sfilandosi la maschera da carceriere spaventa il nostro protagonista facendolo cadere nel burrone. Il video si conclude con lo svedese che si esibisce nel consueto gesto di Khaby che lo ha reso famoso sui social.