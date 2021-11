Milan-Porto, Pioli e Calabria domani in conferenza

Si terrà domani, come di consueto, la conferenza stampa, della vigilia di Milan-Porto, di Stefano Pioli. Al suo fianco, alle ore 12.00, ci sarà Davide Calabria

E’ tempo di mandare in archivio il grande successo contro la Roma. Per Stefano Pioli e i suoi ragazzi domani sarà già vigilia di Champions League.

Mercoledì a San Siro sarà davvero l’ultima chiamata per il Milan, per continuare a sognare l’accesso agli ottavi di finale della competizione europea: a Milano arriva il Porto di Conceicao, che all’andata si è imposto per 1 a 0. Serve vincere e magari con più goal di scarto.

La conferenza di Pioli

Domani, come detto, sarà già vigilia: come di consueto Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa, per presentare il match, valevole per la quarta giornata di Champions League.

Il tecnico del Milan risponderà alle domande dei giornalisti alle ore 12.00. Insieme al mister ci sarà anche Davide Calabria. L’allenamento della squadra, alla vigilia, invece, è in programma nel pomeriggio, alle ore 15.00