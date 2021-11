Roma-Milan: i calciatori rossoneri festeggiano la vittoria sui social – FOTO

La gioia dei calciatori dopo il successo di ieri all’Olimpico sulla Roma di José Mourinho, espresso attraverso i profili social.

Il successo di ieri sera all’Olimpico sulla Roma è valso il decimo successo in undici gare e ha acceso ancor di più l’entusiasmo in casa Milan. I protagonisti rossoneri ora credono davvero di poter rimanere in vetta.

I rossoneri hanno messo in campo l’ennesimo prova convincente in questo inizio di stagione e hanno avuto la meglio anche sulla squadra di Mourinho, dominata per oltre un’ora. Con questi tre punti il Diavolo riaggancia subito il Napoli a quota 31 e mantiene la vetta della classifica, per quella che ormai sembra una corsa a due. L’entusiasmo per questo successo è quindi tanto e i protagonisti non mancano di sottolinearlo sui loro profili social: “Battaglia vinta in un campo difficile contro una grande squadra. Avanti tutta” scrive Davide Calabria in un post su Instagram al termine del match.

La stessa gioia espressa da Rafael Leao e Ismael Bennacer: “Grande vittoria, di carattere”. Grande felicità anche per Franck Kessie, autore del gol del raddoppio nella ripresa. L’ivoriano ha messo da parte l’errore dal dischetto contro la Lazio e ha siglato la sua seconda rete dagli undici metri in stagione, dopo quella al Verona:

Una vittoria che esalta ancor di più, se mai ce ne fosse bisogno, tutta la piazza, e dà maggiore consapevolezza alla squadra. Ora però domenica prossima c’è un test fondamentale per capire le reali ambizioni dei ragazzi di Stefano Pioli. Il derby contro l’Inter di Simone Inzaghi si preannuncia infuocato.