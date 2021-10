Diretta Live Roma-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per l’undicesima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

26′ – GOOOOOOOOL! Ibrahimovic su punizione! Che gol di Zlatan

24′ – Bellissima giocata di Leao, Karsdrop è costretto a fare falo al limite dell’area

10′ – Cross di Calabria per Leao, clamoroso errore del portoghese che a due passi non trova la porta

7′ – Buona azione dei rossoneri, tiro di Kessie di sinistro dal limite ma palla fuori di poco

3′ – Vina sfonda a sinistra, palla al centro per Pellegrini che sfiora il palo alla destra di Tatarusanu. Roma subito pericolosa

1′ – Si parte!

20:30 – Manca un quarto d’ora al fischio d’inizio. Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi dopo il consueto riscaldamento.

Alle 20:45 l’arbitro Maresca darà il via al big match.

Serie A, formazioni ufficiali Roma-Milan

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mhkitaryan; Abraham

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao, Ibrahimovic

La presentazione della partita

Milan reduce da sei vittorie consecutive in campionato, stasera affronta la Roma in un importante big match. Sarà il primo difficile impegno di un trittico che prevede anche Porto e Inter prima della nuova sosta nazionali.

Pioli per la sfida dello stadio Olimpico ritrova Brahim Diaz, guarito dal Covid-19, ma dovrà fare ancora a meno di Rebic. Out anche Pellegri oltre ai soliti noti: Maignan, Plizzari, Florenzi, Castillejo e Messias. Il mister rossonero si aspetta una grande prestazione e una vittoria da parte della sua squadra.

Stesso discorso per Mourinho, che ci tiene a vincere il primo scontro diretto in questa Serie A. Finora sono arrivate due sconfitte (contro Lazio e Juventus) e un pareggio (contro il Napoli). Non sono convocati Smalling, Spinazzola, Mayoral, Diawara, Reynolds e Villar. I giallorossi vengono dal successo esterno contro il Cagliari e stare ci tengono a ben figurare di fronte ai propri tifosi.