Roma-Milan, streaming e diretta tv: dove vederla oggi dalle 20.45

Roma-Milan, big match dell’11.a giornata di Serie A. Le indicazioni per vedere la partita domenica 31 in diretta tv e in streaming

Roma e Milan si ritrovano contro all’Olimpico nel posticipo dell’11.a giornata di Serie A in programma alle 20.45 di domenica 31 ottobre. Un match di alta classifica che le due squadre disputeranno sapendo già i risultati delle rivali scese in campo precedentemente.

Per il Milan è il quarto big match della stagione contro compagini di alta classifica. Nei precedenti tre, i rossoneri hanno sconfitto Lazio e Atalanta e impattato con la Juventus allo Stadium, tutti risultati che hanno contribuito a un ruolino di marcia di 9 vittorie in 10 partite disputate con un bottino di 28 punti, mai così alto, a questo punto del campionato nell’era dei tre punti. La Roma, reduce dall’incoraggiante vittoria in rimonta a Cagliari, ha perso con Juve e Lazio ma è riuscita nell’ “impresa” di fermare il Napoli dopo 9 successi di fila.

Un rientro importante per Pioli che recupera Brahim Diaz, possibile titolare. Ancora assente Rebic. In avanti ballottaggio Giroud-Ibrahimovic. Mourinho si affida alla solita formazione con un unico possibile avvicendamento ovvero El Shaarawy al posto di Mkhytarian.

Una vittoria per parte negli ultimi due precedenti. Nel 2019, vittoria della Roma per 2-1, stesso risultato ma a favore dei rossoneri lo scorso febbraio con gol decisivo di Rebic nella ripresa.

Roma-Milan, diretta tv e streaming

Roma-Milan è un’esclusiva assoluta di DAZN che trasmetterà il match in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, Amazon Fire Stick, decoder Tim Vision e Playstation. Il match non sarà visibile su Sky che non potrà trasmettere nemmeno gli highlights a ridosso della partita. Sulla pay tv spazio agli approfondimenti su Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti.

Anche le prossime due partite del Milan a inizio novembre saranno visibili esclusivamente in streaming. Quella con il Porto di Champions è un’esclusiva di Amazon Prime Video e andrà in onda tramite l’applicazione alle 18.45 di mercoledì 3 novembre. Il Derby contro l’Inter, invece, di domenica 7 novembre sarà su Dazn a partire dalle 20.45, ultimo match prima dell’ultima pausa stagionale per le Nazionali.