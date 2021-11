Calciomercato Milan, definito il futuro del bomber | Un altro prestito!

Da Ibrahimovic a Pellegri, ma non solo: il Milan a gennaio dovrà chiarire la situazione attaccanti, una in particolar modo

Il club rossonero tra gennaio e giugno dovrà prendere alcune decisioni importanti per quanto riguarda il reparto offensivo. Va definito il futuro di Zlatan Ibrahimovic e quello di Pietro Pellegri, ma non solo.

Nonostante l’età, lo svedese continua ad essere un uomo chiave per questo Milan. Inoltre non ha minimamente intenzione di smettere, o almeno è questo quello che trasmette dalle interviste. Ad oggi ci sono molte probabilità che rinnovi per almeno un altro anno. Molto dipende dalla condizione fisica, dai progetti del club e obiettivi personali.

Giroud è appena arrivato, sta facendo bene e resterà, mentre Pellegri non ha convinto soprattutto per i continui problemi fisici (l’ultimo alla caviglia che lo ha costretto a saltare la Roma). Ma intanto si fa strada un attaccante che presto potrebbe diventare un giocatore importante del Milan di Pioli, ma non subito.

Milan, ecco l’attaccante del futuro

Il Milan è proprietario del cartellino di Lorenzo Colombo, attaccante che sta facendo molto bene in Serie B. È stato ceduto in prestito secco alla SPAL, con la quale ha finora realizzato 5 gol e un assist in 12 partite (Coppa Italia inclusa). Il suo rendimento sta impressionando positivamente e la speranza è che prosegua così nel resto della stagione.

Il Milan crede molto in Colombo per il futuro. Alessandro Jacobone, co-fondatore di Radio Rossonera e opinionista di Sportitalia, ha rivelato che una delegazione milanista ha assistito a SPAL-Perugia per visionare proprio la prestazione del centravanti classe 2002.

Il piano di Paolo Maldini e Frederic Massara per il futuro di Colombo sembra ormai chiaro. C’è la volontà di farlo giocare in Serie A in prestito, facendogli compiere un percorso simile a quello di Tommaso Pobega. Quest’ultimo è stato prestato prima allo Spezia e poi al Torino per favorire la sua crescita. L’idea è di fare lo stesso anche con l’attaccante di Vimercate.

Il Milan continuerà a seguire con grande interesse il rendimento di Colombo durante l’annata. Lo stesso faranno anche altre squadre della Serie A, che potrebbero chiederlo in prestito nella prossima sessione estiva del calciomercato. E magari anche qualche neo-promossa ci farà un pensiero. La stessa SPAL, in caso di promozione, potrebbe chiederne la conferma per un’altra stagione.