LIVE – Milan-Porto, la conferenza stampa di Pioli e Calabria

conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Porto. Il tecnico sarà affiancato da Davide Calabria nelle dichiarazioni

Manca ormai un solo giorno al decisivo match di Champions League tra Milan e Porto. San Siro, domani sera, farà da sfondo ad una gara da dentro o fuori per i rossoneri. Un altro passo falso significherebbe rinunciare definitivamente al passaggio agli ottavi di finale della prestigiosa competizione.

Riuscire, invece, a conquistare i 3 punti potrebbe tenere a galla le speranze della squadra di Stefano Pioli. Certamente, il Porto è un avversario assolutamente ostico, come si è ben potuto notare nella gara di andata giocata al Do Dragao di Oporto. È anche vero però che i rossoneri si presenteranno domani sera in campo con una rosa più numerosa e in salute.

È probabile che Stefano Pioli opti per alcuni cambi rispetto all’ultima di campionato contro la Roma. Per saperne di più, attendiamo che il mister parli nella conferenza stampa in programma oggi alle ore 12.00. Sarà affiancato da Davide Calabria, il vice capitano ormai perno assoluto della squadra rossonera. I due si alterneranno nelle dichiarazioni alla stampa.

la conferenza stampa del mister e del suo fedelissimo. Di seguito, tutte le dichiarazioni dei due rossoneri aggiornate in tempo reale.

Le parole di Pioli e Calabria

