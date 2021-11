Champions League, classifica girone Milan in tempo reale

Gli aggiornamenti in diretta sul raggruppamento di UEFA Champions League in cui è inserito anche il Milan di Stefano Pioli

Questa quarta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League può già essere decisiva per diverse squadre. Ne è testimone la Juventus, che ieri sera battendo lo Zenit si è qualificata agli ottavi.

Un turno importante anche per il gruppo B, quello in cui è inserito il Milan. I rossoneri arrivano alla sfida di ritorno contro il Porto a quota 0 punti e consapevoli che si tratta dell’ultima spiaggia per sperare nella qualificazione. Liverpool che invece, contro l’Atletico Madrid, vuole definitivamente chiudere i conti. Non sono dello stesso avviso i Colchoneros, che in Inghilterra faranno di tutto per portare a casa un risultato positivo.

Serata importante dunque per tutte le quattro squadre del raggruppamento. Ognuna con i propri obiettivi, non hanno alcuna intenzione di sfigurare nella coppa della grandi orecchie. Ultima chiamata per i rossoneri di Stefano Pioli, che contro il Porto hanno solo un risultato a disposizione.

Risultati:

Milan-Porto 0-1

Liverpool-Atletico Madrid (ore 21)

Classifica:

Liverpool 9

Atletico Madrid 4

Porto 7

Milan 0