Derby Milan-Inter, designato l’arbitro Doveri | I precedenti

L’AIA ha designato Doveri per arbitrare il derby Milan-Inter di Serie A.

L’Associazione Italia Arbitri ha comunicato ufficialmente i nominativi di arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le partite valide per la 12esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Daniele Doveri è l’arbitro scelto per il derby Milan-Inter, in programma domenica sera alle 20:45. In sala VAR ci sarà il collega Massimiliano Irrati, coadiuvato dall’assistente Mauro Vivenzi.

Doveri ha arbitrato il Milan in 22 partite totali, questo il bilancio: 13 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. L’ultima volta è stata nella sfida di Torino contro la Juventus finita 1-1 il 19 settembre 2021. Anche l’Inter è stata diretta dal fischietto di Volterra in 22 occasioni: 9 successi, 7 pareggi e 6 sconfitte.

Di seguito le designazioni arbitrali complete dell’AIA per la 12esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

EMPOLI – GENOA Venerdì 05/11 h. 20.45

PAIRETTO

GROSSI – DE MEO

IV: GARIGLIO

VAR: NASCA

AVAR: PERETTI

SPEZIA – TORINO Sabato 06/11 h. 15.00

ORSATO

RASPOLLINI – MORO

IV: BARONI

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI

JUVENTUS – FIORENTINA Sabato 06/11 h. 18.00

SOZZA

ALASSIO – MONDIN

IV: MASSIMI

VAR: DI PAOLO

AVAR: BACCINI

CAGLIARI – ATALANTA Sabato 06/11 h. 20.45

PICCININI

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV: SANTORO

VAR: CHIFFI

AVAR: LO CICERO

VENEZIA – ROMA h. 12.30

AURELIANO

BOTTEGONI – FIORE

IV: SERRA

VAR: FABBRI

AVAR: PRETI

SAMPDORIA – BOLOGNA h. 15.00

MANGANIELLO

LANOTTE – PAGNOTTA

IV: ZUFFERLI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: GIALLATINI

UDINESE – SASSUOLO h. 15.00

DIONISI

LOMBARDI – MOKHTAR

IV: MINELLI

VAR: GUIDA

AVAR: CARBONE

LAZIO – SALERNITANA h. 18.00

RAPUANO

ZINGARELLI – MUTO

IV: MIELE G.

VAR: MASSA

AVAR: PAGANESSI

NAPOLI – H. VERONA h. 18.00

AYROLDI

BINDONI – DEI GIUDICI

IV: MARCENARO

VAR: ABISSO

AVAR: MELI

MILAN – INTER h. 20.45

DOVERI

PASSERI – COSTANZO

IV: PEZZUTO

VAR: IRRATI

AVAR: VIVENZI