Milan-Porto, i convocati di Pioli: non solo Rebic out

Ecco i giocatori convocati da Stefano Pioli per Milan-Porto, match della quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Out Ante Rebic

Non ci sono sorprese nei convocati di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan ha diramato la lista dei giocatori che stasera saranno a disposizione per la sfida contro il Porto, valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Come scritto nelle scorse ore, Ante Rebic non ci sarà, al pari di Florenzi, Messias e Ballo-Toure. Non è una sorpresa l’assenza del terzino, che ieri non si è allenato per smaltire i postumi del trauma contusivo alla caviglia.

Out ovviamente anche Mike Maignan, che ha già chiuso il suo 2021, Castillejo e Pellegri, infortunati e fuori dalla lista Champions.

Presenti chiaramente Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. I due centravanti sono chiamati a trascinare il Milan al primo successo in Champions League.

Ecco l’elenco completo

PORTIERI

Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini.