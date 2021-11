Milan-Porto, streaming e diretta tv: dove vedere il match di Champions

Milan-Porto in campo per la quarta giornata del Girone B di Champions League. Le indicazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

A due settimane dall’1-o del Dragao, Milan e Porto si ritrovano contro a San Siro per il quarto match della fase a gironi di Champions League. Calcio di inizio alle 18.45 mentre in serata, alle 21, ad Anfield Road il Liverpool ospita l’Atletico Madrid.

Le tre sconfitte in altrettante partite disputate nel girone, obbligano il Milan a fare risultato contro il Porto per rientrare eventualmente in corsa per la qualificazione agli ottavi e ambire quantomeno al possibile terzo posto che vale il playoff di febbraio per l’accesso agli ottavi di Europa League. Con una possibile vittoria contro i lusitani, molto dipenderà anche dal risultato di Liverpool-Atletico con i Reds primi a punteggio pieno e i Colchoneros fermi a quattro. Con un eventuale passo falso dell’Atletico, la situazione diventerebbe intricatissima in vista delle ultime due giornate.

Calcoli, ipotesi ( e il Derby di domenica prossima) che non devono distrarre un Milan chiamato anche a salvare l’orgoglio nella competizione europea che più volte l’ha visto protagonista. Per raggiungere l’obiettivo, Pioli ritrova Diaz titolare e preferisce Giroud a Ibra in attacco. Turnover anche in difesa con Romagnoli al posto di Kjaer e Tonali per Kessie.

Milan-Porto diretta tv e streaming, dove vederla

Milan-Porto è un’esclusiva di Amazon Prime Video, il servizio streaming del colosso dell’e-commerce sul quale sarà possibile seguire un match di Champions ogni mercoledì. Prime Video è accessibile, in abbonamento tramite applicazione su smart tv, smart phone, Amazon Fire Stick e decoder Sky Q. Per il Milan è l’esordio assoluto su Prime che, nelle prime 3 giornate di Champions, ha trasmesso Inter-Real, Juve-Chelsea e Juve-Zenit.

Milan-Porto è visibile su Sky ma solo per gli abbonati business (locali pubblici, ristoranti, bar, pub) tramite il canale Prime Video Sportsbar “acceso” solo per la partita. A differenza di quanto avviene con Dazn, tuttavia, al termine del match, gli highlights saranno subito disponibili su Sky nello studio di approfondimento con Anna Billò e i suoi ospiti che precede Sheriff-Inter e le altre partite delle 21.