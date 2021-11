Calciomercato Milan, il nuovo Pedri | Maldini sfida il Barcellona!

Il Milan si fionda su questo nuovo talento in ascesa di origina spagnola, che fa gola anche al Barcellona e all’Atletico Madrid.

In Europa il Milan rappresenta una delle società più ambiziose in circolazione. A causa del suo progetto futuribile e basato sulla ricerca di giovani talenti internazionali.

Per questo motivo i talent-scout rossoneri non smettono di seguire e cercare nuove stelle nascenti in giro per il mondo. L’ultima tentazione arriverebbe dalla Spagna, precisamente dalle Isole Canarie.

Il Milan si sarebbe fiondato su colui che viene indicato in patria come l’erede del già giovanissimo Pedri, stella della Nazionale ‘roja’ e del Barcellona. Un centrocampista ancor più giovane che si sta mettendo in mostra in questa stagione nel suo Las Palmas.

Milan su Moleiro, la nuova stella delle Canarie

Secondo quanto raccolto dal portale iberico Todofichajes.com, il Milan si sarebbe dunque fiondato sulle tracce di Alberto Moleiro. Un nome ancora poco noto alle cronache internazionali, ma in patria già molto conosciuto ed ambito.

L’erede di Pedri al Las Palmas è un centrocampista offensivo classe 2003, dunque giovane e talentuosissimo. Caratteristiche simili al suo ex compagno di squadra, ovvero qualità nel palleggio, dinamismo e propensione offensiva niente male.

Il Milan si dovrà guardare dalla concorrenza del solito Barcellona, che intende puntare forte su questi giovanissimi gioielli spagnoli e canterani per rilanciarsi dopo l’addio di Messi. Moleiro è già nel giro delle selezioni giovanili spagnole e fa gola agli osservatori del Barça.

Si prospetta un duello importante sul mercato tra le due rivali europee, con sullo sfondo anche l’interesse al momento meno acceso dell’Atletico Madrid. I rossoneri non vogliono perdere il treno per assicurarsi un centrocampista di così grande talento come Moleiro, visto che in passato erano stati vicini già a Pedri ma si fecero scavalcare dall’inserimento del solito Barcellona.

Moleiro ha compiuto 18 anni lo scorso settembre. Sta disputando diverse gare da titolare con il Las Palmas in questa stagione, nella seconda divisione spagnola. Il suo valore di mercato attuale si aggira sui 3 milioni di euro, ma se dovesse continuare a far parlare di sé, potrebbe scatenare vere e proprie aste.