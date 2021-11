Calciomercato Milan, la Juventus si fionda su un obiettivo rossonero

Juventus e Newcastle hanno messo nel mirino un giocatore accostato spesso al Milan.

È possibile che il club rossonero nel calciomercato di gennaio 2022 faccia una o due operazioni in entrata. Una di queste potrebbe riguardare l’arrivo di un nuovo trequartista che possa alternarsi con il titolare Brahim Diaz.

In Spagna da tempo danno il Milan interessato a Isco, il cui contratto scade a giugno 2022 e che può lasciare il Real Madrid nella sessione invernale. Carlo Ancelotti gli sta dando poco spazio e lui pensa concretamente a cambiare squadra. La destinazione rossonera gli è gradita, però Paolo Maldini e Frederic Massara preferiscono un fantasista più giovane e meno costoso in termini di stipendio.

Juventus e Newcastle United pensano a Isco

Il Real Madrid vuole alleggerire il monte ingaggi in vista dell’arrivo di Kylian Mbappé (contratto in scadenza a giugno 2022).E non è escluso un nuovo tentativo di prendere la stella del PSG a gennaio. Isco è uno degli indiziati a lasciare la squadra di Ancelotti.

Anche se c’è l’interesse di alcune squadre spagnole, il futuro del giocatore dovrebbe essere all’estero. Superdeporte.es riporta che Juventus e Newcastle United sono le più interessate Isco. Entrambe le destinazioni gli sarebbero gradite. Oltre a una buona remunerazione economica, per lui è molto importante essere al centro di un progetto tecnico-tattico.

Va detto che la Juventus di Massimiliano Allegri al momento gioca con il 4-4-2, non il modulo ideale per valorizzare Isco. Solo un cambiamento di disposizione tattica, favorirebbe l’eventuale inserimento del 29enne spagnolo. Per quanto concerne il Newcastle United, si tratta di un club che sicuramente lo riuscirebbe ad accontentare per quanto concerne lo stipendio. La nuova proprietà saudita vuole fare grandi investimenti e potrebbe puntare anche su di lui.

Il Milan appare defilato, come lo era nel corso del mercato estivo. L’ex Malaga sembra in una fase calante della sua carriera e il suo ingaggio rappresenta una scommessa, soprattutto se bisogna corrispondergli uno stipendio abbastanza elevato. Maldini e Massara prediligono profili di maggiore prospettiva futura, pur non disdegnando affatto gli elementi di esperienza (basti vedere Kjaer, Ibra e Giroud).