Calciomercato Milan, blitz in Grecia: nel mirino un centrocampista

Il Milan guarda anche in Grecia per rinforzarsi sul mercato: il nome nuovo è Alexandropoulos.

Il club rossonero è sempre molto attento ai giovani talenti e gli osservatori stanno visionando giocatori di più campionati, non solo quelli principali. Anche la Super League greca è oggetto di osservazione.

Secondo quanto rivelato da Sportime.gr, il Milan ha messo gli occhi su Sotiris Alexandropoulos. Si tratta di un centrocampista classe 2001 che milita nel Panathinaikos. Uno scout rossonero ha assistito all’ultima partita di Coppa di Grecia contro l’Atromitos proprio per visionare lui.

Alexandropoulos, nuovo centrocampista nel mirino del Milan

Il Milan per adesso non ha avviato alcuna trattativa per Alexandropoulos, calciatore cresciuto nel settore giovanile del Panathinaikos. Il contratto scade a giugno 2024 e secondo il portale specializzato Transfermarkt il valore di mercato del cartellino sarebbe solo 1,8 milioni di euro.

Realisticamente, però, il prezzo sarà più elevato dato che il centrocampista greco è titolare nella squadra di Atene ed è entrato anche nel giro della nazionale maggiore della Grecia. Ci sono anche altre società, in particolare della Bundesliga, ad averlo messo nel mirino. La concorrenza può scatenare un’asta che fa impennare la valutazione.

Il Milan aveva avuto impressioni positiva su Alexandropoulos già nell’amichevole estiva disputata a Trieste. Successivamente ha continuato a seguire il ragazzo, che in questa stagione ha totalizzato un gol e un assist in 8 presenze tra campionato e coppa nazionale. Il Panathinaikos gioca con il modulo 4-2-3-1 e lui è uno dei due mediani. Tale disposizione tattica favorirebbe un suo inserimento in rossonero, visto che Stefano Pioli utilizza lo stesso modulo.

Vedremo se il Milan nei prossimi mesi deciderà di intavolare una trattativa per Alexandropoulos. Il prezzo di mercato non è ancora elevatissimo e il talento greco può essere un interessante colpo low cost nel 2022.