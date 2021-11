Calciomercato Milan, l’agente svela: “Lo vogliono tanti top club”

L’agente ha parlato ai microfoni di calciomercato.it del suo giovane assistito. Il giocatore è nel mirino di Maldini e Massara

Soltanto due giorni fa, è arrivata notizia dell’interesse del Milan per Sotiris Alexandropoulos, giovane mediano in forza al Panathinaikos. Gli scout rossoneri sono andati a visionarlo di persona, durante la gara di Coppa di Grecia contro l’Atromitos.

Il centrocampista classe 2001 è un prospetto di assoluto rilievo. Titolarissimo della formazione di Jovanovic, è anche entrato già nel giro della Nazionale Maggiore Greca. Ad oggi, è considerato uno dei maggiori talenti della penisola ellenica, e diversi top club lo hanno messo nel mirino.

In particolare, oltre al Milan, anche alcuni club di Bundesliga lo hanno adocchiato. In questa stagione, Alexandropoulos ha collezionato un gol e un assist in otto presenze timbrate. Niente male per un mediano di soli 20 anni. Sotiris ha attirato l’attenzione di Maldini e Massara nell’amichevole estiva giocata proprio contro il Panathinaikos.

Perfetto in una linea di centrocampo a due, potrebbe rappresentare un colpo in prospettiva per giocare nell’ormai collaudato schema di Stefano Pioli. Oggi, ha parlato il suo agente ai microfoni di calciomercato.it. Il manager non ha confermato l’interesse dei rossoneri, ma non ha neanche dissentito.

L’agente di Alexandropoulos: “Milan? Preferisco non fare nomi”

I colleghi di calciomercato.it hanno intervistato l’agente di Sotiris Alexandropoulos. Il procurate ha confermato che diversi top club si stanno interessando al suo giovane assistito, ma ha preferito non sbilanciarsi. Gli è stato chiesto se fosse concreto il gradimento del Milan, ma lui ha evitato l’argomento. Queste le sue parole ai microfoni di calciomercato.it:

“Alexandropoulos è un grande talento, il miglior prospetto del calcio ellenico perciò è normale che sia finito sul radar di molti top club europei. Milan? Preferisco non fare nomi, anche perché al momento lui è concentrato soltanto sulle partite del Panathinaikos e della Grecia. Ogni discorso sul suo futuro adesso è prematuro”.

Il contratto di Alexandropoulos con il Panathinaikos è in scadenza nel 2024, ma prestigiosi club europei potrebbero tentare presto l’affondo. Ad oggi, il suo valore di mercato si aggira attorno ai 2 milioni di euro, ma è chiaro che l’interesse di più società farà lievitare il prezzo d’acquisto. C’è il rischio che si scateni una vera asta per lui, e si sa: al Milan non piace partecipare ad aste.

Chissà se Maldini e Massara non tenteranno di precedere la concorrenza già ad inizio 2022 con una buona offerta economica.