Milan, colpo dal Borussia Dortmund: lo segue anche… Mancini!

Il Milan ha seguito con insistenza il giovane centrocampista nella scorsa stagione. Adesso, è tornato sulle sue tracce, ma c’è sempre la concorrenza della Juventus a complicare la pista

La passata stagione sembrava che il Milan fosse ad un passo da Vasco Walz, giovanissimo mediano in forza alla Primavera del Borussia Dortmund. Parliamo di un talento puro, con un potenziale ancora tutto da sviluppare. Classe 2004 ha attirato l’attenzione di tante big europee.

Maldini e Massara pensavano di poterlo strappare al Borussia Dortmund a parametro zero, dato il contratto in scadenza nel giugno 2021. Ma, niente da fare, il giovanissimo ha rinnovato in estate il suo contratto con i tedeschi, prolungando la sua permanenza di altri due anni. Sulle sue tracce, oltre ai rossoneri, c’era anche il Barcellona di Laporta.

Vasco ha deciso di continuare a crescere in un club capace di valorizzare a pieno i giovani prospetti, ma ciò non ha di certo distolto l’attenzione del Milan. Maldini e Massara non lo perdono di vista. Una importante informazione arriva su Walz, ovvero che le sue origini sono per metà italiane. Ciò ha attirato anche l’attenzione della FIGC.

Il giocatore, attualmente, è un convocato immancabile della Germania U21. Ma la Federazione Italiana, secondo TuttoMercatoWeb, sta monitorando la sua situazione, fiduciosa di arruolarlo un giorno tra gli azzurri.

Milan e Juventus su Vasco Walz

La passata stagione, oltre al Milan, anche la Juventus di Agnelli ha insistito parecchio per Vasco Walz. La notizia viene riportata dalla medesima fonte di TuttoMercatoWeb, che afferma che anche i bianconeri continuano a monitorare nel presente il giovane talento. Se il Milan dovesse tentare l’affondo, stavolta però con l’esborso di una somma di denaro, dovrebbe quindi vedersela con i rivali di Serie A.

Considerando l’interesse anche della FICG, potrebbe essere vantaggioso per Vasco approdare nel massimo campionato italiano. Avrebbe sicuramente un posto di rilievo, e vestire la maglia di un club di Serie A potrebbe favorire la sua presenza in Nazionale Azzurra. Ad oggi, sono soltanto supposizioni e ipotesi.

Ma se il Milan o la Juventus tentassero in un futuro prossimo l’affare, potrebbero rendere reale la possibilità di ‘italianizzare’ a pieno il classe 2004.