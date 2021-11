Milan, i rossoneri diventano Ghostbusters – VIDEO

I calciatori del Milan si sono prestati all’interpretazione dei Ghostbusters in attesa dell’uscita del nuovo film di fantascienza.

In attesa del tanto emozionante derby di Milano di domani sera, i calciatori del Milan si sono disimpegnati in qualcosa di più leggero e decisamente fuori contesto.

Gli account ufficiali social del Milan hanno lanciato questa mattina un video in cui alcuni elementi della rosa rossonera si prestano al ruolo di attori. In particolare nell’emulare il noto film di fantascienza americano Ghostbusters.

Si tratta di una sorta di lancio per il nuovo capitolo della saga, ovvero Ghostbusters Legacy, film che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 18 novembre.

Quattro calciatori del Milan si sono improvvisati ‘acchiappafantasmi’. Si tratta del capitano Alessio Romagnoli, di Alessandro Florenzi, Brahim Diaz e Daniel Maldini. I ragazzi sono intenti a viaggiare nella storica autovettura utilizzata nel film per la prossima missione.

Il simpatico video promozionale si conclude con Romagnoli e Florenzi che intonano le classiche note della colonna sonora di Ghostbusters. Sperando che porti bene in vista delle prossime missioni sul campo del Milan.

No challenge is impossible with the right team 🔝

Nessuna sfida è impossibile, se in campo c’è la squadra giusta 🔝 #GhostbustersLegacy ti aspetta al cinema dal 18 novembre 🔜 #ACMXGhostbusters 👻 pic.twitter.com/DUxITXycsy

— AC Milan (@acmilan) November 6, 2021