Milan, Pioli punta un record di Allegri: deve vincere il derby

Stefano Pioli rincorre Massimiliano Allegri per un importante record sulla panchina del Milan. Impresa ardua, ma non impossibile!

Stefano Pioli, in questo inizio di stagione, ha la possibilità di eguagliare Max Allegri in un particolare record raggiunto sulla panchina rossonera. Il dato riguarda le vittorie casalinghe consecutive nel campionato di Serie A.

Difatti, l’ormai tecnico della Juventus, nel 2013 è riuscito a raggiungere gli otto successi consecutivi a San Siro, da allenatore del Milan. Un numero assolutamente notevole, e Stefano Pioli potrebbe ambire ad eguagliarlo. In che modo?

In questo inizio di stagione e sino ad oggi, la squadra rossonera ha trovato la vittoria per cinque volte consecutive in casa, e domani, contro l’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe arrivare la sesta. Certo, non sarà così semplice. Rispetto agli altri anni, non si tratta soltanto di un derby, ma anche di uno scontro diretto d’alta classifica. E i nerazzurri vantano ormai una rosa assolutamente competitiva e un gran allenatore in panchina.

Ma anche il Milan, finalmente, può contare su una squadra di assoluto livello e su un gioco che poche squadre vantano in Europa. L’impresa è possibile, e Stefano Pioli potrebbe riuscire a timbrare la sesta vittoria consecutiva in casa, così da avvicinarsi sempre più al record di Massimiliano Allegri del 2013. E chissà, magari riuscire a superarlo!