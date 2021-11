Pioli ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il derby Milan-Inter.

Stasera big match a San Siro, dove si gioca Milan-Inter. Un derby di campionato molto importante, anche se non ancora decisivo visto che siamo solo nel girone d’andata. I rossoneri sono a +7 in classifica e sperano di allungare.

Stefano Pioli per la sfida contro Simone Inzaghi ha recuperato alcuni giocatori. Sono a disposizione Fodé Ballo-Touré, Alessandro Florenzi, Ante Rebic e Pietro Pellegri. Sono assenti ancora Mike Maignan, Alessandro Plizzari, Junior Messias e Samuel Castillejo. Out pure Theo Hernandez, ma per squalifica. A sorpresa manca anche Alessio Romagnoli, vittima di un problema fisico.

Di seguito la lista ufficiale dei convocati di mister Pioli per il derby Milan-Inter.

PORTIERI

Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.