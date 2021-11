Milan-Inter, streaming e diretta tv: dove vedere il Derby oggi 7 novembre

Milan-Inter, grande attesa per la stracittadina che conclude il programma della 12.a giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Milan e Inter concludono il mini ciclo di 7 partite ravvicinate tra ottobre e novembre, affrontandosi nel Derby della 12.a giornata di Serie A. Un match che non ha bisogno di presentazioni con i rossoneri che ospitano i Cugini con sette punti di vantaggio di classifica.

Una situazione di punteggio opposta a quella dell’ultimo precedente dello scorso febbraio quando il Milan, sconfitto e superato al primo posto dall’Inter dopo la disfatta di La Spezia, si era presentato al Derby a -1 in classifica, divario poi aumentato di tre punti con la netta vittoria di Lukaku e compagni (0-3).

Benché non ancora decisiva, indubbiamente la Stracittadina di stasera mette in palio punti importanti per entrambe le squadra con l’Inter che non può permettersi passi falsi per non compromettere la corsa al primo posto, considerato che, alla ripresa del campionato, il prossimo 21 novembre i nerazzurri ospiteranno il Napoli capolista.

Assenza pesante nel Milan che deve rinunciare allo squalificato Theo Hernandez. Al suo posto, Ballo Toure, recuperato alla stregua di Rebic e Florenzi. Forfait in extremis per Romagnoli. Ancora out Messias. Ibrahimovic dovrebbe partire titolare. Tutti a disposizione per Inzaghi che potrebbe schierare Calhanoglu dal primo minuto con Correa inizialmente in panchina.

Milan-Inter, diretta tv e streaming del Derby

Milan-Inter è un’esclusiva di DAZN. Il Derby, pertanto, sarà visibile in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, Amazon Fire Stick, decoder TimVision e Playstation. Sul pc, Dazn è ricevibile in abbonamento sul sito di riferimento. Al termine del match, approfondimenti e highlights su Dazn con Marco Cattaneo e i suoi ospiti.

Su Sky non saranno disponibili la diretta del match e gli highlights nell’immediato post partita. Come di consueto, dall’inizio della stagione, il posticipo domenicale sarà analizzato in studio in Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa. Il Milan tornerà su Sky alla ripresa del campionato, sabato 20 novembre, nell’anticipo del sabato sera al Franchi contro la Fiorentina.