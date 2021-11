Milan-Inter, Tomori: “Contenti del punto conquistato, restiamo imbattuti”

Anche Fikayo Tomori ha commentato il derby di questa sera tra il suo Milan e l’Inter, terminato in parità.

Come al solito una prestazione massiccia ed importante per Fikayo Tomori. Il centrale del Milan ha messo lo zampino col suo stacco sul gol del pareggio rossonero, causando l’autorete di De Vrij.

Dopo il derby di stasera, Tomori ha risposto alle domande dell’emittente rossonera Milan TV. Il centrale inglese ha preso il pareggio contro l’Inter in maniera piuttosto ottimistica.

“Siamo piuttosto contenti del punto che abbiamo raccolto stasera. L’importante era fare punti e non farci avvicinare dall’Inter, ci siamo riusciti. Peccato perché se avessimo sfruttato alcune occasioni potevamo anche vincerla”.

Sulla classifica aggiornata: “Siamo ancora imbattuti dopo 12 partite e questa è la cosa che conta. Siamo in testa al fianco del Napoli e vogliamo continuare il percorso, spingendo e combattendo anche dopo la sosta per le nazionali”.

La prestazione della difesa rossonera: “Di fronte avevamo una squadra forte come l’Inter, siamo stati bravi a non concedere gol se non da palla ferma. Siamo preparati per difendere come gruppo, come squadra. Il merito è di tutti, non solo del reparto”.