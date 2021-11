ML – Romagnoli non convocato per Milan-Inter: il motivo

Romagnoli assente a sorpresa nel derby Milan-Inter: c’è un infortunio dietro.

Nella lista dei convocati di Stefano Pioli per Milan-Inter non figura Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero salterà il derby in programma stasera.

È un infortunio a estromettere il giocatore dal big match di San Siro. Come appreso da MilanLive.it, Romagnoli ha accusato un’infiammazione a un adduttore e per questo non è stato convocato. Sicuramente un peccato non disporre di un’alternativa in più in difesa.

Pioli avrà a disposizione i titolari Simon Kjaer e Fikayo Tomori, con Matteo Gabbia che sarà la prima riserva e anche Pierre Kalulu in grado di giocare al centro della retroguardia. Ovviamente si spera che il Milan durante la partita con l’Inter non debba affrontare nuovi infortuni, dato che in questa stagione le problematiche di questo tipo sono state numerose.

Adesso alcuni giocatori stanno man mano rientrando, non ci voleva anche l’infortunio di Romagnoli. Per fortuna dopo il derby ci sarà la sosta nazionali. Probabilmente solo domani conosceremo l’entità del problema fisico e i tempi di recupero dell’ex Roma.