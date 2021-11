Rebic, esultanza scatenata dopo il rigore parato da Tatarusanu | VIDEO

Rebic in panchina non ha contenuto la sua gioia per il rigore neutralizzato da Tatarusanu.

Il Milan nell’ultimo derby contro l’Inter ha subito ben due calci di rigore contro. Il primo è stato segnato da Hakan Calhanoglu, mentre sul secondo c’è stata la super parata di Ciprian Tatarusanu su Lautaro Martinez.

L’intervento del portiere rumeno sul secondo penalty è stato fondamentale, dato che ha impedito ai nerazzurri di passare nuovamente in vantaggio. Tanta la felicità dei tifosi milanisti presenti a San Siro, ma anche tra coloro che erano presenti sulla panchina alle spalle di Stefano Pioli.

Uno dei più scatenati nell’esultanza è stato Ante Rebic, al rientro dopo i problemi a una caviglia e particolarmente felice per la parata di Tatarusanu. Il croato ha seguito da fuori il derby fino al 13′ del secondo tempo, quando è entrato al posto di Rafael Leao. Nonostante l’assenza da diverse partite, si è dimostrato in discreta forma e ha anche creato dei pericoli all’Inter. Sicuramente il suo recupero è molto importante per Pioli e la squadra. La sua mancanza si era fatta sentire, nonostante i buoni risultati ottenuti (più in Serie A che in Champions).