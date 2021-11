Brahim Diaz: “Un sogno giocare per la Spagna. Ibra? Lo conosciamo”

Le parole del trequartista rossonero durante la conferenza stampa con la Nazionale Spagnola. Ecco cosa ha detto l’ex Real Madrid

Brahim Diaz è una delle belle e positive rivelazioni di questo inizio di stagione con il Milan. E’ cresciuto a dismisura rispetto all’anno scorso e sta dimostrando di meritarsi la maglia numero 10.

Sembra rivitalizzato, più convinto dei propri mezzi e sente ovviamente la fiducia di club e tifosi. Maldini e Massara hanno fatto un grande investimento con lui e sperano di poterlo trattenere ancora per molti anni. Per lui ora la gioia della prima convocazione con la Nazionale Spagnola di Luis Enrique, dopo un periodo buio a causa della positività al Covid.

Le parole di Brahim Diaz in conferenza

Ecco cosa ha detto Brahim ai microfoni dei giornalisti spagnoli: “Mi sento bene, sto meglio. Ho passato un periodo difficile, ma ora sto molto bene, realizzando un sogno. Ringrazio l’allenatore per l’opportunità ed i compagni per l’accoglienza”.

Il funambolo trequartista del Milan affronterà la Svezia il 14 novembre. Non poteva mancare un pensiero su Zlatan Ibrahimovic: “Conosciamo a fondo Ibrahimovic, sta molto bene. Si parla di una partita importante sia per loro che per noi. E’ un sogno essere qui e ora la cosa più importante giovedì è vincere la partita. E’ un gruppo molto unito e talentuoso. Spero di fare la mia parte in attacco e in difesa”.