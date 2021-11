Ecco il nuovo bomber: Milan, mossa a sorpresa

E’ sfida a tre per il talento argentino, che tanto piace al Milan. I rossoneri sarebbero, insieme a Fiorentina e Bayer Leverkusen, in corsa per il centravanti classe 2000

Non si ferma più Julian Alvarez. L’attaccante argentino del River Plate, con il poker realizzato, nella notte tra il 7 e l’8, contro il Patronato, è salito a quota quindici reti in campionato, in sole sedici partite.

Ottimo anche il numero di assist, ben sei, che certifica l’importanza del talento classe 2000 per la squadra di Marcelo Gallardo che si sta avviando a vincere il titolo in Argentina.

Julian Alvarez piace da tempo al Milan: l’argentino rappresenta il profilo perfetto per il progetto rossonero, che punta tanto sui giovani talenti. Portarlo a Milano, adesso, non sarà, però, per nulla facile.

Leggi anche:

Svolta Alvarez

La crescita del talento argentino è davvero sotto gli occhi di tutti e non è un caso che nei giorni scorsi sia stato accostato anche a Real Madrid e Aston Villa. Il River Plate è consapevole del fatto che Alvarez sia destinato a spiccare il volo verso l’Europa.

La Serie A, secondo quanto riportato in Spagna, ha buone possibilità di accogliere Julian Alvarez: lo vogliono Milan e Fiorentina ma anche Inter e Bayer Leverkusen.

Il contratto di Alvarez scadrà il 31 dicembre 2022 ed è molto probabile, dunque, che il suo addio sia programmato per la prossima estate. E’ davvero altamente difficile che lasci il River Plate a zero. Il club argentino vorrebbe ottenere il rinnovo per venderlo ad una cifra superiore ai 20/25 milioni. Come riporta Longari, anche Alvarez non avrebbe intenzione di separarsi a zero dalla squadra che lo ha fatto crescere.