Mercato, nuova pretendente per Julian Alvarez: le ultime dalla Spagna

Il giovane attaccante del River Plate piace praticamente a mezza Europa, ma gli argentini non ci stanno. Sulle sue tracce anche il Milan

Julian Alvarez è sicuramente il nome del momento per quanto riguarda il calciomercato. Da ormai più di una settimana è finito sul taccuino dei dirigenti rossoneri, Massara e Maldini.

E’ sicuramente il nome più caldo degli ultimi giorni, quello di Julian Alvarez. L’attaccante in forza al River Plate sta facendo parlare di se a suon di gol e prestazioni positive in Argentina ed è finito ovviamente nell’occhio di diversi club europei.

Anche il Milan ha chiesto informazioni sul giocatore. Il suo contratto scade a dicembre 2022, ma c’è anche concorrenza per i rossoneri: sulle sue tracce, infatti, ci sono anche Fiorentina, Bayer Leverkusen, persino la Juventus. Notizia di oggi, inoltre, è l’interessamento di un nuovo club: ecco di chi si tratta.

Leggi anche:

Dalla Spagna – Una squadra piomba su Julian Alvarez

Si tratta di un club che peraltro il Milan conosce bene, essendo nello stesso girone del diavolo in Champions League. Stiamo parlando dell’Atletico Madrid: a riportarlo è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. Addirittura in Sudamerica si vocifera che la società basca sia in vantaggio sugli altri team per accaparrarsi l’argentino.

Ricordiamo che il costo del cartellino del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante per quello che però sarebbe anche un investimento, trattandosi di un ragazzo di appena 21 anni. Insomma, se il Milan vorrà affondare il colpo dovrà farlo in fretta, perché iniziano ad essere tante le squadre interessate ad Alvarez. Se poi ci si mette anche lo stesso River Plate a complicare il tutto, prepariamoci ad una nuova telenovela.